خطوات الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك من تطبيق MyNTRA

أصبح الكثيرون يعتمدون على المحافظ المالية الإلكترونية، التي تتيح لجميع المستخدمين سحب وإيداع الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، وسداد الفواتير، دون كارت وبسهولة وفي أي وقت، لكن تلك الخدمات لها مميزات وبها عيوب أيضًا.

وفي الفترة الأخيرة اكتشف البعض وجود محافظ إلكترونية مر عليها وقت طويلة ولم تعد تستخدم، لذا قد تصبح مشكلة خاصة أن القانون يسمح للمواطنين بالحصول على 3 محافظ إلكترونية كحد أقصي ببطاقة الرقم القومي، وفق الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات.

وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خطوات الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية المسجلة على بطاقة الرقم القومي وإلغائها من خلال تطبيق ماي نترا MyNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطبيق MyNTRA

يعتبر تطبيق MyNRA واحدًا من أهم البرامج التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي، ويقدم عدد كبير من الخدمات للأفراد والشركات والخاصة بقطاع الاتصالات، ومنها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات الاتصالات، ونقل الأرقام من شركة لأخرى، بالإضافة لأماكن منافذ وفروع خدمة العملاء.

خطوات الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية

ويمكن عن تطبيق ماي نترا MyNTRA الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

- بعد تثبيت التطبيق على الهاتف على جهاز الهاتف، وفتح التطبيق والتسجيل.

- الضغط على أيقونة الأفراد.

- اختيار على اختيار خدماتي

- يتم الضغط على المحافظ الإلكترونية.

- سيرسل التطبيق رمزا إلى الهاتف المحمول المسجل، للتأكد من بيانات مستخدم التطبيق.

- في النهاية، ستظهر عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة على الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

- في حالة اكتشاف وجود محفظة إلكترونية غير مستخدمة أو لا ترغب في استخدامها يمكنك تقديم طلب لإلغائها.

- وفي حالة واجهت مشكلة خلال استخدام التطبيق يمكنك الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.