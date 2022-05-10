"كهرباء دبي" تسجل أرقامًا قياسية عالمية في مؤشرات أداء قطاعي الطاقة والمياه

أسهم اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه في تسجيل أرقام قياسية عالمية في مؤشرات أداء قطاعي الطاقة والمياه وتفوقها على نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وحققت العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزًا ومن أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تعتمد أحدث الأدوات والتقنيات الذكية وتطوير تقنيات خاصة بها لرفع قدرة وكفاءة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه حيث تولي الهيئة أهمية كبرى للابتكار ونعتبره ركيزة أساسية لتطوير خدماتها ومبادراتها واستراتيجياتها وخطط عملها لتعزيز تنافسية الهيئة وسعادة كافة المعنيين.

وقال " على مدى السنوات العشر الماضية نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنويًا في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021 وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم. وفي عام 2012 كانت نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه 10.9% أما في عام 2021 فبلغت هذه النسبة 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة".

ووصلت نسبة التوافرية والاعتمادية لمحطات الإنتاج في فصل الصيف إلى 99.66% و99.98 على التوالي وتعد من أعلى المعدلات العالمية.

كما نجحت الهيئة في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية.

وأسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 37.63% بين عامي 2006 و2021 وأدى ذلك لتحقيق وفورات مالية كبيرة وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 32%.

وإضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في محطات إنتاج الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي نجحت الهيئة في رفع كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية حيث بدأت أولى مشاريعها مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية المزودة بأغشية رقيقة بكفاءة تصل إلى 11.8% فقط واليوم نجحت بالوصول بالكفاءة إلى نسبة 19%. وبعد استخدام الهيئة لتقنية الخلايا الشمسية الأحادية وتقنيات التنظيف الذاتي والنظام المتقدم لتتبع حركة الشمس سترتفع كفاءة إنتاج الطاقة إلى أكثر من 24%.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي ومن خلال "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي للهيئة تعمل على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.