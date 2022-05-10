السياحة الماليزية تعود إلى سوق الشرق الأوسط من بوابة سوق السفر العربي 2022

تستعرض هيئة السياحة الماليزية، التابعة لوزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، من خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022، سُبل الترويج لماليزيا كوجهة سياحية في سوق الشرق الأوسط، وذلك من خلال استعراض أحدث مناطق الجذب والوجهات السياحية للتسوق والمتعة العائلية والمغامرة البيئية والعطلات، والتعاون مع صناعة السفر والسياحة في المنطقة، والتي تؤكد ماليزيا من خلالها على سمعتها كوجهة سفر آمنة.

ويتألف جناح ماليزيا المشارك في الحدث من 32 شركة لاستقطاب السياح من الشرق الأوسط، بمشاركة معالي الوزيرة داتو سري حاجه نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، خاصة بعد أن أعادت ماليزيا فتح حدودها أمام السياح الدوليين في الأول من شهر أبريل 2022؛ واستقبلت ماليزيا في عام 2019 ما قبل الجائحة 397،726 سائحًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت معالي داتو سري نانسي " كان حقًا علامة فارقة في صناعة السياحة لدينا حيث نرحب بالمزيد من الزوار الدوليين للمرة الأولى والزائرين العائدين على حد سواء لتعزيز اقتصادنا بشكل أكبر، وبعد فتح حدودنا بالكامل من جديد فنحن على ثقة من أننا سنشهد انتعاشًا قويًا في أعداد السياح وبالتالي تعزيز انتعاش اقتصادنا، كما أننا نتوقع وصول مليوني سائح دولي هذا العام لتحقيق 7.5 مليار درهم من عائدات السياحة".

وأضافت " سنواصل التركيز بشدة على جذب واستقطاب السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا، لذلك فمن الطبيعي أن نضاعف جهودنا الترويجية هنا".

ويضم الوفد الماليزي المشارك في المعرض عددا من الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر وأصحاب المنتجات السياحية وممثلين عن مجالس السياحة الحكومية خلال الحدث الذي يستمر لمدة أربعة أيام، حيث يستعرضون من خلاله منتجاتهم وخدماتهم السياحية التي تلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط على وجه التحديد.

وشهدت الوزيرة الماليزية توقيع مذكرة تفاهم خلال المعرض بين هيئة السياحة الماليزية وطيران الإمارات في جناح طيران الإمارات، لتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاع السياحة بين ماليزيا ودولة الإمارات.