اتحاد الصناعات يثمن توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قواعد الاستيراد بالاعتمادات المستندية



ثمن اتحاد الصناعات المصرية التوجيهات التي أصدرها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة من الإجراءات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد الاستيراد بالاعتمادات المستندية، وأشاد الاتحاد بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها القيادة السياسية والتي جاءت تجسيدا لما أفاد به فخامة السيد الرئيس في تصريحاته السابقه بمساندة ودفع القطاع الصناعي وأنه أنه لن يتم إغلاق أي مصنع حفاظا علي عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي. وقد أكد اتحاد الصناعات المصرية علي دوره الأصيل كأحد ركائز الاقتصاد الوطني في بذل كل الجهود بما يساهم في مواجهة كل التحديات التي فرضتها الظروف العالمية وتركت آثارها علي كافة الاقتصادات علي المستوي الدولي.

