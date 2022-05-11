رئيس قسم المحافظات بـ "الفجر" يكشف ملابسات واقعة نقل أدوية في "سيارة قمامة"

توك شو
مداخلة محمد طه رئيس
مداخلة محمد طه رئيس قسم المحافظات بالفجر
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قال محمد طه فتحي رئيس قسم المحافظات في موقع الفجر الإلكتروني، إن مجلس النواب فجر عدد من القضايا في مواجهة وزير الصحة اليوم وكان أبرزها نقل أدوية في عربات قمامة بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال مداخلة لمحمد طه رئيس قسم المحافظات في موقع الفجر الإلكتروني على فضائية CTV أمس الثلاثاء، تعليقًا على هذا الأمر، حيث قال إن هذه الواقعة حدثت منذ عدة شهور.

وأوضح طه أن الأمر بدأ عندما أرسلت إحدى وحدات طب الأسرة في قرية من قرى محافظة الأقصر تعلن احتياجاتها لكمية من الأدوية الخاصة، ولم تكن هناك عربة مخصصة لنقل تلك الكمية.

واستعانت إدارة الصحة بمجلس المدينة حيث طلبوا عربة لنقل الأدوية، فأرسل لهم المجلس إحدى العربات المتاحة لديه وكانت عربة “نصف نقل” وهي مخصصة لنقل أي غرض ما، ولكنها غير مجهزة لنقل الأدوية.

وتابع طه، قام عدد من المواطنين بتصوير الواقعة والاعتراض عليها، وقامت وزارة الصحة بفتح تحقيق في الموضوع وتم تحويل جميع المسؤولين عن الواقعة إلى التحقيق.

وأشار طه إلى أنه بعد مرور عدة أشهر على التحقيقات لم تعلن نتيجتها حتى الآن، وطالب من خلال القناة بضرورة توفير عربة لنقل الأدوية مخصصة لمحافظة الأقصر.

https://fb.watch/cWWdVaOO_9/
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