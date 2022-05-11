الأرصاد توضح: طقس حار بأغلب الأنحاء اليوم وشبورة على الطرق

قالت الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد طقس حار بأغلب الأنحاء اليوم وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط رياح اليوم

وتوقعت الأرصاد في بيانها، أنه يسود البلاد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022.

حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى

وعن حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تتوقع الأرصاد أنه يسود طقس حار نهارا لطيف في فترات الليل المتأخرة.

حالة الطقس اليوم على شمال الصعيد

أما حالة الطقس في جنوب سيناء وشمال الصعيد، فيسود البلاد طقس حار نهارا، ويكون معتدل على مدار اليوم وفي فترات الليل المتأخرة.

حالة الطقس على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل في الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة