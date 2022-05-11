أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-5-2022

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقرت أسعار الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.44 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.46 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.45 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.50 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

 

 

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