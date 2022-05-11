التفاصيل الكاملة حول خسوف القمر الكلي هذا الشهر (أماكن رؤيته وموعده)

ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول خسوف القمر الكلي هذا الشهر، من حيث أماكن رؤيته وموعده.

موعد خسوف القمر الكلي

أكدت الحسابات الفلكية أن الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلي للقمر يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايو 2022م.



التفاصيل الكاملة حول خسوف القمر الكلي

يبدأ الخسوف بشبه ظلي تصعب ملاحظته عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، وبعد ذلك يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 16 مايو 2022م، وعند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلى.



وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالى 141،4 ٪ تقريبًا من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ.



وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.



وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريبًا.

كما يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريبًا.



أماكن رؤية خسوف القمر الكلي

قارة أوربا

قارة إفريقيا

قارة أسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

المحيط الباسفيكى

المحيط الأطلنطى

المحيط الهندى

القارة القطبية الجنوبية



هل سيرى خسوف القمر الكلي في مصر؟

من المنتظر أن يرى خسوف القمر جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحًا بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.



وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

أكبر قيمة لخسوف القمر الكلي

وتكون أكبر قيمة للخسوف فى مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.