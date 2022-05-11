أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-5-2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بشكل كبير في السوق المحلي أمس الأول، بضغط من التراجع في البورصة الدولية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار21: 1175 جنيها.

سعر الذهب عيار 24: 1360 جنيها.

سعر الذهب عيار ١٨: 1020 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 9520 جنيه.


أهابت مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب العلامات التجارية من ورش وتجار الذهب سرعة تسجيل بياناتهم قبل الموعد المحدد بتاريخ 15 مايو الجاري.

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، قرارا لأصحاب العلامات التجارية من صناعة تجار المعادن الثمينة، بسرعة التوجه إلى مصلحة المصوغات والموازين لتسليم صورة من العلامة التجارية الخاصة بهم، سواء جرى تسجيلها من قبل أو مطلوب تسجيلها  للمرة الأولى، بغرض مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعلامات التجارية بالمصلحة، تمهيدًا لتفعيل استخدامها لقبول المشغولات المقدمة في موعد غايته 15 مايو.

 

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