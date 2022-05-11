ارتفاع صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة إلى 515 مليون دولار



أظهرت بيانات صادرة من المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات القطاع من الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 76% خلال الربع الأول من 2022 على أساس سنوي.



وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 قيمة 515 مليون دولار بما يعادل 8.4 مليار جنيه مقارنة 293 مليون دولار بما يعادل 4.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022.

الإمارات في صدارة الدولة المستقبلة للذهب المصري:

وتمثلت أهم الدول المستقبلة للصادرات الحلي والأحجار الكريمة المصرية، الإمارات في المرتبة الأولى، حيث استحوذت على قيمة 339 مليون دولار من إجمالي حجم الصادرات بارتفاع نسبته 209% عن نفس الفترة من العام الماضي، تلتها كندا بقيمة 173 مليون دولار بارتفاع 88% على أساس سنوي، ثم تركيا بقيمة 1.9 مليون دولار بزيادة 93% على أساس سنوي.



وجاءت كندا في المرتبة الرابعة بعد أن بلغت وارداتها من الحلي والأحجار الكريمة المصرية نحو 0.258 مليون دولار، وخامسا كينيا بقيمة 0.043 مليون دولار.