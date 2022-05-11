حبس عاطل 4 أيام بعد التعدي على طليقته في الإسكندرية

قررت نيابة سيدى جابر في الإسكندرية، حبس عاطل تعدى على طليقته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال المجنى عليها.

كانت صفحات التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك تداولت منشور يفيد بتعدي لص على سيدة ويطعنها فى وجهها وسرقة هاتفها المحمول إلا أن حقيقة الواقعة جاءت مختلفة وكشفتها وزارة الداخلية وتبين أن عاملًا تعدى على طليقته.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة، حيث تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، بوقوع مشاجرة ومصابه بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع مشادة كلامية بين عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، مع طليقته وتعدى عليها بسلاح أبيض بعد أن امتدت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين.

تبين أن المجنى عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، مصابة بجرحين قطعيين بالوجه، حيث انتظرها طليقها أمام الشركة محل عملها الكائنة محل البلاغ، بسبب خلافات أسرية بينهما بسبب رؤية الأطفال وأثناء ذلك تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابتها المنوه عنها. وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجرى عرض المتهم على النيابة.