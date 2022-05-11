د. شيماء فوزي تكتب: القادة التحويليين حل لتطوير المجتمعات والمؤسسات

مقالات الرأي
دكتوره شيماء فوزي
دكتوره شيماء فوزي عزيز
Advertisements

القيادة التحويلية نوع من أنواع القيادة يعتمد علي القدرة علي التأثير والتغيير داخل المنظمة أو مجتمع العمل والقدرة علي التأثير في المرؤوسين ورغبتهم في تقليد القاءد أو المدير.
فالاعجاب بة ومنظومة العملية والإدارية فمن يكون كذلك وصاحب كاريزما  وتاثير علي من حلولة فهذا هو القائد التحويلي. 
فهو قادر علي أحداث القبول الجماعي لكل ما هو جديد وحديث من قبل المعنيين في المنظمة 
ومن سمات القاءد التحويلي توفير كل ما هو مطلوب لأحداث التغيير في عموم المنظمة سواء اكان ذالك علي صعيد المستلزمات التقنية أو المالية أو التسويقية أو إطلاق أفكار جديدة وخلاقة.
لا بد للمدير التحويلي القدرة علي الابداع والتجديد والابتكار والخيال في حل المشكلات وإيجاد طرق وأساليب جديدة لإنجاز المهام.
كما أن القاءد التحويلي يسعي إلي زيادة وعي مرؤوسية باحتياجاتهم  وتحويل هذا الوعي إلي آمال وتوقعات وبالتالي يتولد لديهم الرغبة الداخلية والدوافع لتحويل تلك الآمال إلي حقائق وتحقيق ذاتهم، وبالتالي القاءد التحويلي يعمل علي زيادة الوعي لمرؤوسية باحتياجاتهم ورغباتهم وطموحاتهم.
كما أن القاءد التحويلي يركز علي زيادة الكفاءة في أداء العاملين والانتاجية ورضا العاملين. 
يركز القاءد التحويلي علي تماسك جماعة العمل وتطوير المناخ العام بالمؤسسة، كما يهتم برفع الروح المعنوية العاملين وزيادة 
إيمان الموظفين والعاملين بأهداف المؤسسة بشكل وجداني وعاطفي،حيث يقوم العاملين والموظفين بتقليد القاءد التحويلي بسماتة وسلوكة.
إذا فإن اختيار أشخاص ذات سمات  تأثير صاحبة كاريزما وحضور وذكاء اجتماعي مؤثر علي المرؤوسين فينظر العاملين لة بإعجاب ورغبة في التقليد ويكون القاءد قدوة حسنة ومؤثرة وهذا هو أحد أدوار التغيير في المؤسسات والمجتمعات هاؤلاء ما يسمون القادة التحويلين.
لذا فاءن الاهتمام بالتوجية والرقابة والتدقيقي في تعيين وتسليط الضوء وإعطاء المناصب المؤثرة لشخصيات ذات 
سمات شخصية ونفسية مؤثرة من أهم أساليب التجديد والتغيير في المجتمعات 
ولا بد القاءد التحويلي يكون صاحب عقلية مستنيرة وقادر علي حل معظم المشكلات بين العاملين.
واخيرا القيادات التحويلية هم أشخاص أصحاب القدرة علي قيادة أتباعهم برضي 
عبر القيم والمعايير السليمة القابلة للتطبيق  من كافة الأطراف. 
الدكتورة / شيماء فوزي عزيز

أفكار جديدة منظومة العمل تطوير المجتمع

مواد متعلقة

أيتن عامر تروج لمسلسل مكتوب عليا

مستشار بأكاديمية ناصر يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية

ارتفاع الإنتاج الصناعي القطري بـ 12.5% في ديسمبر 2021

بعد انتهاء تصويره في "نقل عام".. نور خالد النبوي يتفرغ لمسلسل "راجعين يا هوى"

تعرف على شخصية هنا شيحة في مسلسل "راجعين يا هوى"

مخرج مسلسل" مكتوب عليا" يكثف ساعات التصوير للحاق بالموسم الرمضاني

بهذه الطريقة.. هنادي مهنا تروج لمسلسلها الجديد

"محظوظة بإختياري".. هكذا علقت شيرين عبد الوهاب على مشاركتها في برنامج "الدوم"
Advertisements

الأكثر قراءة

تشيلسي ضد ليفربول.. موعد المباراة والقناة الناقلة في نهائي كأس إنجلترا

بنزيما على رأس الهدافين... ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي ليفربول وريال مدريد

خبير عسكري: العناصر الإرهابية فشلت في تحقيق هدفها بسيناء.. وإعلانها خالية من الإرهاب بعد نزع العبوات

الصحة تُحذر من الحصول على النصائح الطبية من مواقع التواصل (فيديو)

التفاصيل الكاملة حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

موعد مباراة مصر ضد غينيا في دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا

آخر تطورات إصابات الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

بتكلفة 9.80 مليار جنيه.. وزير الري: تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2618 كيلومترًا