تعرف على ترتيب الدوري المصري 2022 بعد خسارة الزمالك والهدافين

ترتيب الدوري المصري 2022، اشتعلت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انطلاق مواجهات الجولة الـ18 من عمر المسابقة، والتي شهدت مفاجأة كبيرة بخسارة الزمالك بثنائية نظيفة أمام إنبي.

ترتيب الدوري المصري 2022

ويواصل الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري 2022 رغم هزيمته من إنبي إلا أنه لعب 18 مباراة بينما الأهلي لعب 14 لقاء فقط.

وترصد بوابة الفجر ترتيب الدوري المصري 2022 في السطور التالية:

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 35 نقطة

3- الأهلي 31 نقطة

4- فيوتشر 28 نقطة

5- سموحة 27 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- البنك الأهلي 24 نقطة

8- إنبي 23 نقطة

9- طلائع الجيش 23 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- غزل المحلة 20 نقطة

12- المصري 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري 19 نقطة

14- المقاولون العرب 17 نقطة

15- الجونة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إيسترن كومباني 11 نقطة

18- مصر المقاصة 10 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

يتصدر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 11 هدفا ويليه مابولو لاعب الاتحاد بـ8 أهداف، في حين يأتي مروان حمدي ثالثا بـ6 أهداف متساويا مع إيبوكا لاعب إنبي وخالد قمر "الجونة".