نفط عُمان يفقد 20 سنتًا بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 20 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز، تراجع إلى 102.93 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 103.13 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس / آب المقبل 100.48 دولار للبرميل، بتراجع 40 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 100.88 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران القادم، بحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 3.38 بالمائة؛ ليصل إلى 103.13 دولار للبرميل، رابحًا 3.37 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز، بنسبة 3.26 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 105.8 دولار للبرميل، بمكاسب 3.34 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

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