معلومات عن الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها جيش الاحتلال

تصدرت الصحفية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء، الموافق الـ11 من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما اغتالتها قوات الاحتلال الصهيونية.

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

وارتقت شيرين أبو عاقلة إلى ربها بعدما استهدفها الاحتلال الصهيوني برصاصة مباشرة في الرأس صباح اليوم، خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

استهداف شيرين أبو عاقلة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة صاحبة الـ51 عامًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

الاحتلال يقتل شيرين أبو عاقلة

واستهدف الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي ارتقت إلى ربها، بينما أصيب صحفي آخر يدعى علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.

الاحتلال يستهدف شيرين أبو عاقلة والمراسلين

وأصيبت المراسلة شيرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة بإصابة حرجة بالرأس برصاص الاحتلال في مذبحة على أبواب مخيم جنين حسب مصادر فلسطينية.

رصاصة في رأس شيرين أبو عاقلة

واستهدفت قوات الاحتلال شيرين أبو عاقلة بشكل مباشر وبعض الصحفيين إلا أنها أصيبت بالرأس ما أدى إلى استشهادها.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في السطور التالية:

تعد شيرين أبو عاقلة من أوائل مراسلي الجزيرة الميدانيين، واستمر عملها قرابة الـ25 عاما، حيث بدى عليها الإقدام حيث اخترقت كافة المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وتغطية الاعتداءات الصهيونية.

نشأة وميلاد شيرين أبو عاقلة

ولدت الراحلة شيرين أبو عاقلة بمدينة القدس في عام 1971، ودرست الإعلام، حيث حصلت على بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.

أصول شيرين أبو عاقلة

وتعود أصول الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى مدينة بيت لحم إلا أنها ولدت وتربت في القدس المحتلة، حيث التحقت بمدرسة الثانوية "راهبات الوردية" في بيت حنين.

دراسة شيرين أبو عاقلة

كما درست شيرين أبو عاقلة الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، وانتقلت بعدها إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك.

مشوار شيرين أبو عاقلة المهني

عملت شيرين أبو عاقلة بعد تخرجها وعودتها إلى فلسطين في عدة مواقع مثل الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو، والتحقت بالجزيرة لتعمل كمراسلة منذ 1997.