حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-5-2022

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حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من مايو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم انخفاضا ملحوظا مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على فترات متقطعة.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم أن الطقس يكون غائما بشكل جزئي على  وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، واستمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر.

 

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا على محافظات جنوب الصعيد، في حين سيكون الطقس حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

 

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتتراوح بين الـ41 والـ24 درجة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11-5-2022

القاهرة 29   18.

الوجه البحري  29 18.

السواحل الشمالية 24   17.

جنوب سيناء  34   23.

شمال الصعيد  34   17.

جنوب الصعيد 41 23.

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