"بيتكوين" تتراجع دون مستوى 31 ألف دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 تراجعت أسعار العملات المشفّرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقدت البيتكوين أكثر من 1% من قيمتها لتتداول دون المستوى 31 ألف دولار، وسط موجة بيعية تسيطر على سوق العملات المشفرة.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.14% عند 30980.75 دولار، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما انخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 0.22% إلى 2345.95 دولار، وتراجعت الريبل 2.42% إلى 49.99 سنت، وفقًا لـ "أشا".

ونظرًا لنمو سوق العملات المستقرة، حثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكي على استهداف إطار عمل فيدرالي متسق حول هذه العملات بحلول نهاية عام 2022 في الولايات المتحدة.

 

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