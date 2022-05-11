سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-5-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
60.03 جنيه للشراء.

60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.86 جنيه للشراء.

60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.88 جنيه للشراء.

60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
58.19 جنيه للشراء.

60.46 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.50 جنيه للشراء.

60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
58.73 جنيه للشراء.

60.38 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول يكشف أسباب هبوط مستوى محمد صلاح

عاجل.. إيقاف نجم الزمالك بسبب المنشطات

عاجل.. برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة أراوخو

رئيسة وزراء فنلندا: انضمامنا المحتمل إلى الناتو سيعزز المجتمع الدولي

نجم بايرن ميونخ على رادار برشلونة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الزمالك يرفض التفريط في خدمات نجم الفريق

فيريرا يؤجل حسم مصير نجم الزمالك حتى نهاية الموسم