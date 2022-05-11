ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة مانشستر سيتيي وولفرهامبتون الليلة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات "البريمير ليج" التي تشهد صراعا كبيرا على صدارة جدول الترتيب بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويبحث الكثيرون عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بشق الأنفس في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ليواصل ضغطه على السيتي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة اليوم بين فريقي انشستر سيتي وولفرهامبتون، حيث يجمع الريدز في حوزته 83 نقطة، وهي نفس عدد نقاط رفاق جوارديولا.

ترتيب الدوري الإنجليزي والسيتي

ويلعب مانشستر سيتي مباراة مهمة أمام نظيره وولفرهامبتون اليوم آملا في حصد الثلاثاة نقاط من أجل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط كاملة عن الريدز.

وترصد بوابة الفجر ترتيب الدوري الإنجليزي في السطور التالية:

ليفربول 83 نقطة

مانشستر سيتي 83 نقطة

تشيلسي 67 نقطة

أرسنال 63 نقطة

توتنهام هوتسبير 62 نقطة

مانشستر يونايتد 58 نقطة

وست هام يونايتد 52 نقطة

وولفرهامبتون 50 نقطة

برايتون 47 نقطة

كريستال بالاس 44 نقطة

أستون فيلا 43 نقطة

برينتفورد 43 نقطة

نيوكاسل يونايتد 43 نقطة

ليستر سيتي 42 نقطة

ساوثهامبتون 40 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

ليدز يونايتد 34 نقطة

إيفرتون 32 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش سيتي 21 نقطة

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مهمة أمام نظيره وولفرهامبتون في الـ9:15 مساء بتوقيت القاهرة الـ10:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعينه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022، والابتعاد بـ3 نقاط عن ليفربول أقرب المنافسين.