نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية

مُمثلو البنكين الدولي والآسيوي يشيدون بإشراك المواطنين في الأعمال المختلفة بالبرنامج.. وتبرعهم بأكثر من 95 % من أراضي المحطات



تقديرهم للإنجازات التي تمت في البرنامج بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تعتبر بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات



ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع بدء أعمال البعثة المُشتركة للبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولي والثانية (SRSSP_ PforR)، والممول من البنكين بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية) لخدمة مايقرب من 32 مليون نسمة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مُمثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).



واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، النتائج التي تم تحقيقها وفقًا لاتفاقية البرنامج، موضحًا أنه يتم التنفيذ وفقًا للتوقيتات الزمنية الخاصة بالبرنامج، وبلغت نسبة المسحوبات من القرض وفقًا للنتائج المُحققة نحو 90 % بالمرحلة الأولى، ونحو 55 % للمرحلة الثانية، ومن المتوقع إنهاء جميع الوصلات المنزلية الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج في مارس 2023، بإجمالي 167 ألف وصلة منزلية، فى 3 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، وفيما يخص المرحلة الثانية من البرنامج فإنه يجري تنفيذ 49 عقد مقاولات، وجار حاليًا ترسية 14 عقد مقاولات، بالإضافة إلى 4 عقود مقاولات بمرحلة الطرح.



وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الخطوات الجاري اتخاذها فيما يخص إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.



وقد أشاد مُمثلو البنك الدولي بما تم بالبرنامج في مجال المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في الأعمال المختلفة التي يقوم بتنفيذها البرنامج من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروي، وعلى مستوى كل قرية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان، والدور الفعال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى، مما شجع المواطنين للتبرع بأكثر من 95 % من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.



وقام فريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) المعني بإدارة المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، بعرض الموقف التنفيذذي التفصيلي الحالي لمشروعات البرنامج شاملًا تنفيذ الوصلات المنزلية، وربط الوحدات السكنية بشبكات الانحدار، والتحديات التي تواجه شركات مياه الشرب والصرف الصحي أثناء تنفيذ البرنامج، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات، كما تم عرض إجراءات السلامة والصحة المهنية المُطبقة بالبرنامج.



وفي ختام الاجتماع، أكد مُمثلو البنكين الدولي والآسيوي، تقديرهم للإنجازات التي تمت في برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP- PforR) بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تعتبر بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.



من الجدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.