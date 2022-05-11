تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لحج الجمعيات التابع لوزارة التضامن

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حج الجمعيات
حج الجمعيات
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ينتهي غدًا الخميس الموافق 12 مايو، التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، لذلك تزداد عمليات البحث عن المستندات وخطوات التقديم لحج الجمعيات، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن اليوم بشكل رسمي عدم مد فترة التقديم، أي أنه لم يتبقى أمام الراغبين سوى يوم واحد فقط.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، المستندات المطلوبة وخطوات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في السطور التالية:

شروط التقديم على حج الجمعيات 2022

وكشفت وزارة التضامن عبر موقع تسجيل حج الجمعيات عددًا من الشروط الواجب توفرها للتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2022 كالتالي:

-  ألا يكون المتقدم قد أدى مناسك الحج سابقًا.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما.

- يشترط الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة  لفيروس كورونا.

- أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددًا الاشتراك السنوى للجمعية.

- يجب أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022 ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبت بحقها.

- يجب تقديم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم على حج الجمعيات 2022

وفي حالة فوز المتقدم برحلة الحج، لا بد من توفير بعض المستندات وهي كالتالي:

- جواز سفر مميكن  صالح لمدة سنة على الأقل.

-  بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- 12 صورة شخصية خلفية بيضاء.

-  بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- تقديم شهادة طبية بالحالة الصحية، تصدر من إحدى الجهات المعتمدة تفيد بخلو الشخص من الأمراض المزمنة، وأنه لا يعاني من مشاكل صحية حرجة، أو أي مرض يعوق أداء المناسك.

وخصصت وزارة التضامن رقم ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم «0237619909»، كما أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط.

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