مشاركة كبيرة من قيادات محافظة الغربية خلال مؤتمر ثقافي لتمكين ذوي الهمم

استضافت محافظة الغربية فعاليات المؤتمر الثقافي لتمكين ذوي الهمم، بعنوان "رؤية مستقبلية نحو حياة أفضل"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومن خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبحضور ومشاركة كبيرة من قبل العديد من مواهب ذوي الهمم بالمحافظة.

هذا وقد شهد المؤتمر الذي أقيم داخل مدرسة ناصر الزراعية بمدينة طنطا حضور العديد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من رجال الإعلام، بجانب لفيف من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالغربية، ومدير عام الثقافة بالمحافظة.

بدأ اليوم بافتتاح معرض لمنتجات ذوي الهمم، والذي تضمن على العديد من النماذج والتصاميم لمنتجات من الكروشيه والأعمال اليدوية واللوحات الفنية، التي استحوذت على إعجاب وتقدير جميع الحاضرين، وأعقب ذلك عزف للنشيد الجمهوري، بعدها حرص الحضور على الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء القوات المسلحة اللذين استشهدوا خلال تصديهم لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية على محطة لرفع المياه في سيناء.

من ناحيته، أكد الدكتور مجدي الحفناوي، رئيس المؤتمر، ونقيب أطباء الغربية الأسبق، أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات كبيرة في ملف دمج ذوي الهمم خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، عندما أعلن أن عام 2018 هو عام التمكين لذوي الهمم، ومن خلال توجيهاته بدعم صندوق "عطاء" لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

وأشار مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، إلى اهتمام "قصور الثقافة" بدعم المواهب الثقافية والفنية لذوي الهمم، كما وأوضح أن الهيئة تواصل تدشين الفرق الفنية لذوي الهمم، لتمكينهم ثقافيا وفنيا، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم وتقديمها بالشكل اللائق.

وشهد المؤتمر العديد من الفقرات الفنية، قدمتها فرق فنية خاصة بذوي الهمم، من بينها: "النور والأمل" بطنطا، والفرقة الفنية الخاصة بجمعية "شموس" لرعاية ذوي الهمم، حيث تألق الأطفال في تقديم باقة من الفنون كالغناء والرقص الشعبي، وإلقاء الأبيات الشعرية.

واختتم المؤتمر بعقد جلستين للبحث العلمي، حيث جاءت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور خالد الفخراني، عميد كلية الآداب الأسبق، وبمشاركة كلا من: الدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس، والدكتورة نجوى سلام، أستاذ التربية الرياضية بجامعة الملك سلمان، فيما ترأس الجلسة البحثية الثانية الدكتور حمدي شعبان، وبمشاركة مديرة قصر ثقافة طنطا، والصحفي علاء شبل.