موانئ البحر الأحمر تتداول 50121 طن بضائع عامة ومتنوعة



شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة صادرات البضائع خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تداول 50121 طن بضائع عامة ومتنوعة، و276 شاحنة، و29 سيارة ملاكي، كما سجلت موانئ الهيئة سفر ووصول 877 راكبا.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شهدت تداول 48336 طن بضائع عامة ومتنوعة، و146 شاحنة، و12 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة، و130 شاحنة، و17 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "أمل" على متنها 89 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 ملاكي و9 شاحنات فارغة، وغادرته السفينة "بوسيدن اكسبريس" بعدد 77 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و10 ملاكي و4 شاحنات فارغة، والسفينة MAGNUM ENERGY توكيل ميد شيبنج لتصدير 45000 طن فوسفات إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 8 شاحنات بحمولة 100 طن بضائع عامة و52 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي و24 شاحنة فارغة وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1631 طن بضائع عامة و2 ملاكي.

