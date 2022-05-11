أرامكو تعلن أسعار الوقود لـشهر مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت شركة أرامكو السعودية عن أسعار الوقود الجديدة فى المملكة خلال شهر مايو الجارى.

وتقوم أرامكو عملاق بتعديل أسعار المنتجات البترولية حسب عدة إجراءات تتعلق بحوكمة أسعار منتجات الطاقة والمياه، تبعا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار الوقود على النحو الآتى:
بنزين 91

2.18 ريال لكل لتر

بنزين 95

2.33 ريال لكل لتر

ديزل

0.63 ريال لكل لتر

الكيروسين

0.70 ريال لكل لتر

غاز البترول المسال

0.75 ريال لكل لتر

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