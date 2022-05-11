"إيني": نسعى لضمان أمن الطاقة بأوروبا مع تسريع خفض الانبعاثات الكربونية



كشف الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالسي عن زيادة جهود ضمان أمن الطاقة في أوروبا بالتوازي مع تسريع عملية خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال ديسكالزي، في تقرير للشركة اليوم الأربعاء تحت عنوان "إيني 2021 – التحول العادل للطاقة"، "بصفتنا إيني، لدينا شعور قوي بمسؤولية المساهمة في إتاحة الحصول على الطاقة من قبل الجميع، ودعم تنمية البلدان التي نتواجد بها، والمساهمة في تحقيق أعلى طموحات اتفاقية باريس."

وتابع "هذا الالتزام يصير أقوى اليوم، في ضوء الحرب في أوكرانيا، وفي لحظة تاريخية من الضروري أن نكون فيها أكثر شمولًا وألا نكون سببًا للانقسام، من هنا كان السعي لتحقيق الصالح العام وزيادة الجهود لضمان أمن الطاقة في أوروبا، مع تسريع عملية إزالة الكربون".

والتقرير، الذي أصدرته إيني اليوم، هو تقرير الاستدامة الطوعية السادس عشر الذي يوجز مساهمة الشركة وأهدافها نحو التحول العادل للطاقة، بهدف مشاركة النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الشركة في سيرها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يتم تناول هذه الرسائل بالتفصيل في التقرير المذكور، الذي تم استكماله من خلال مجلدات "إيني لعام 2021 - حياد الكربون بحلول عام 2050"، والتي تركز على استراتيجيات إيني والأهداف المناخية الرئيسية، وكذلك "إيني لعام 2021 - أداء الاستدامة"، والذي يقدم نظرة عامة عن المؤشرات البيئية والاجتماعية فضًلا عن مؤشرات الحوكمة الخاصة بالشركة.

وعلى وجه التحديد، وفيما يتعلق باستراتيجية حياد الكربون لعام 2050، عززت إيني أهدافها، معلنة عن تخفيض بنسبة 35 في المائة من صافي انبعاثات النطاق 1 و2 و3 بحلول عام 2030 وبنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040، وذلك فيما يتعلق بمستويات عام 2018، (مقارنة بـنسب بلغت -25 في المائة و-65 في المائة في الخطة السابقة)، أما بالنسبة إلى صافي انبعاثات النطاق 1 و2، ستحقق الشركة بحلول عام 2025 نسبة مقدارها -40 في المائة (مقارنة بمستويات 2018) وصافي انبعاثات بنسبة صفر بحلول عام 2035؛ أي قبل خمس سنوات من الجدول الزمني المحدد في الخطة السابقة. كما ستزيد الشركة حصة الاستثمارات المخصصة لحلول الطاقة الجديدة بنسب تستهدف 30 في المائة بحلول عام 2025، تتضاعف إلى 60 في المائة بحلول عام 2030، لتصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2040.

في إطار السعي لتحقيق أهداف إزالة الكربون، تولى الشركة اهتمامًا متزايدًا بمفهوم "التحول العادل للطاقة"، ولا سيما إدارة تأثير تحول الطاقة على الأشخاص، بدءً بالعاملين المباشرين وغير المباشرين بما في ذلك المجتمعات والعملاء.

هذا، ويقدم التقرير لمحة عامة عن المشاريع والمبادرات التي اعتمدتها شركة إيني لضمان التحول العادل الطاقة، حيث إن تلك المشاريع والمبادرات جزء من التطور المستمر لأنشطة أعمال الشركة، والتي تشمل تحويل معامل التكرير العادية إلى معامل تكرير حيوية، جنبًا إلى جنب مع مشاريع الحفاظ على الغابات، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء محاور زراعية بإمكانها توفير مواد أولية زراعية لمعامل التكرير الحيوية، وخلق فرص عمل ودعم تطوير أنشطة جديدة في الدول التي تتواجد بها الشركة.

عززت إيني أيضًا شراكاتها مع المنظمات الدولية فيما يخص التعاون الإنمائي. فقد شملت المبادرات الرئيسية للمجتمعات، التي تم تنفيذها في عام 2021، أنشطة تهدف إلى تحسين حصول سكان البصرة بالعراق على المياه، وذلك بفضل محطات معالجة المياه التي توفرها إيني، فضلا عن مشاريع التنويع الاقتصادي في القطاع الزراعي في أنجولا والكونغو ونيجيريا، بالإضافة إلى مشاريع دعم ريادة الأعمال المحلية والشبابية في مصر.

يظل التزام إيني بتعزيز التعليم والتدريب المهني أمرًا محوريًا، كما يتضح من المبادرات في أنجولا ومصر والعراق والمكسيك وموزمبيق.