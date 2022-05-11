ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3 آلاف و437 شاحنة خلال ال` 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأربعاء/ - بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6 آلاف و800 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و53 طنا، تشمل 13 ألف طن صويا و758 طن خشب زان و12 ألف طن ذرة و17 ألفا و716 طن قمح، و9 آلاف و500 طن خردة و9 آلاف و847 طن حديد و768 طن فول و1694 رأس ماشية، بإجمالي وزن 464 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 67 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 57 ألفا و342 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 292 ألفا 863 طنا.