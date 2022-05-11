أعداد زوار الأردن في الثلث الأول من العام تكسر حاجز التوقعات

بلغ إجمالي عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مليونا و59 ألفا و92 سائحًا متجاوزًا الأعداد المتوقعة لنفس العام، حيث كانت التوقعات للفترة نفسها تشير إلى قدوم مليون و37 ألف سائح.



وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظًا في مجموع الزوار الدوليين بنسبة 295.9 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث ارتفع عدد سياح المبيت لنفس الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 280.5 بالمئة ليصل إلى 902426 سائحا، كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 بالمئة ليصل 156666 سائحا.



وشهد شهر نيسان الماضي، نموا كبيرًا في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 290.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 278888 سائحا.



وبحسب النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار المملكة، والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود السفر.