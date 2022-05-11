انطلاق ورشة مشتركة بين مكاتب السياحة الأردنية والرومانية

نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ورشة عمل لممثلي مكاتب سياحة وسفر أردنية مع نظرائهم من مكاتب السياحة الرومانية.



وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الورشة، تخدم الترويج السياحي للمملكة ضمن السوق الروماني وزيادة السياح للمملكة من الجنسية الرومانية.



وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تواجد مكاتب السياحة والسفر الرومانية في الأردن يعد فرصة مهمة لترويج المقاصد السياحية في المملكة وتسويق السياحة التاريخية والثقافية التي تحظى باهتمام من مكاتب السياحة الرومانية، مبينًا أن الأردن لديه فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من رومانيا خلال الفترة الحالية.



ولفت إلى أن جذب السياح من الجنسية الرومانية جاء ضمن خطة الهيئة للعام الحالي التي تم من خلالها الانفتاح على اسواق جديدة، متوقعًا ارتفاعا في أعداد الطائرات من رومانيا والتي تحمل سياحا قادمين إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.