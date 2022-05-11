نقابة الألبسة الأردنية تطالب بإعفاء ملابس الأطفال من الرسوم الجمركية

طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الأردنية بإعفاء ملابس الأطفال من الرسوم الجمركية والضرائب، بهدف تشجيع المستوردين على توفير مخزون آمن، وذلك بالتزامن مع نقص المعروض العالمي، وتوقعات بنقص حاد فيها.



وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علاّن، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد صناعة محلية لملابس الأطفال، ويصعب توفيرها في الوقت القريب، مشيرًا إلى أن قيمة الضرائب على ملابس الأطفال بلغت عام 2021، نحو 12.8 مليون دينار، فيما بلغت قسمة الرسوم الجمركية 3.9 مليون دينار لنفس العام.



وبيّن علاّن أن الضرائب على أحذية الاطفال بلغت قيمتها عام 2021، نحو 3.1 مليون دينار، فيما قُدّرت الرسوم الجمركية عليها بنحو مليون دينار لنفس العام.



وأشار إلى أن حصة فئة الأطفال من مستوردات الألبسة تصل إلى 40 بالمئة، بما قيمته 61 مليون دينار، وتساوي حصة الأحذية بقيمة تبلغ 18.8 مليون دينار تقريبًا.