"ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا" يؤكد أهمية تحفيز السيدات لبدء أعمالهن دعمًا للاقتصاد الوطني

أكد ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية بمقرها أمس أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز السيدات لبدء أعمالهن الخاصة نظرا للأثر الإيجابي لحضور المرأة في هذا القطاع الحيوي وتأثير ذلك مباشرة على تطور ونمو الاقتصاد والناتج المحلي للدول من خلال توفير كافة أشكال الدعم الحكومي لإطلاق مشاريع مبتكرة تتوافق مع توجهات الدولة واحتياجات المجتمع.

حضر الملتقى - الذي جاء تحت شعار "ريادة الأعمال للمرأة..كوني أحدهم" - سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة وسعادة المهندسة فريدة العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وسعادة يوليا ستارك رئيس الرابطة النسائية الأوروبية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومريم راشد بن الشيخ مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة بالإنابة إلى جانب حشد من رؤساء الشركات الخاصة وأكثر من 50 سيدة ورائدة أعمال من دولة الإمارات والدول الأوروبية بمختلف القطاعات التجارية والصناعية.

و أكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر حرص غرفة الشارقة من خلال تنظيم هذا الحدث على إيجاد منصة مثالية للمرأة الإماراتية والأوروبية يكون الهدف منها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى السيدات وتبادل الآراء والخبرات ووجهات النظر لزيادة حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الخروج بمبادرات مستقبلية بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية ومختلف الجهات المشاركة والتي من شأنها الارتقاء بدور المرأة الفاعل ولا سيما في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعينها على مواصلة النجاح التجاري والاقتصادي.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق إنجازات نوعية في المجال الاقتصادي ويعود ذلك بفضل دعمها وتمكينها الذي كان هدفا وطنيا نجح بامتياز فهو ركيزة من ركائز الإمارات التنموية في رؤية القيادة الرشيدة للدولة للحاضر والمستقبل.

وأكد أن المرأة في مجتمع الإمارات تعد خير شريك في دعم اقتصاد ونمو الدولة، وتؤكد ذلك مؤشرات التنافسية العالمية التي حققت فيها دولة الإمارات الصدارة إقليميا في العديد من التقارير الدولية حيث احتلت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي فيما تحتل الدولة المركز الـ18 عالميا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين والأفضل والأكثر اكتمالا على مستوى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا إلى جانب إنجازات كثيرة مشهود لها في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وبرلمانيا وثقافيا وسياسيا وذلك بفضل حرص القيادة الرشيدة ورؤية حكومة الإمارات التي عدت بناء الإنسان من دون تمييز هو الثروة الحقيقية للدولة.

من جانبها أكدت سعادة المهندسة فريدة العوضي أن المرأة الإماراتية تتبوأ مكانة مميزة عالميا ويعود ذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد.. مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية لتمكين المرأة غدت نموذجا ملهما لكل النساء على مستوى العالم حيث تمتلك دولة الإمارات اليوم 23 إمرأة ضمن أقوى 100 امرأة في العالم وفق تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية للعام 2020 بالإضافة إلى أن 10 في المائة من شركات القطاع الخاص يملكها سيدات أعمال وأكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يعملن في السوقين المحلية والعالمية ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 50 مليار درهم فضلا عن أن 15 في المائة من المناصب بالغرفة التجارية الإماراتية تحتلها سيدات الأعمال مشيدة بدور غرفة الشارقة لتنظيمها الملتقى الذي يعد خطوة متقدمة في توفير الدعم اللازم لرائدات الأعمال الإماراتيات.

من جهتها أعربت سعادة يوليا ستارك عن سعادتها بهذا الحضور الكبير لسيدات الأعمال الذي يعكس مدى نجاح أهداف الملتقى ودوره في توفير منصة لهن لتبادل الآراء ووجهات النظر والاستفادة من تجربة دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية التي نجحت في ترك بصمة واضحة في السوق وقطاع الأعمال.. مؤكدة أن إمارة الشارقة تعد مركزا مثاليا لممارسة ريادة الأعمال على مستوى المنطقة.. مشيدة بجهود غرفة الشارقة ودورها الفاعل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة له وخدمة رواده من خلال التدريب والتمويل والتأهيل وعبر تعزيز نجاحاتهم وإنجازاتهم وفاعلية مؤسساتهم في الحركة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي للإمارة.

من ناحيتها أشادت مريم راشد بن الشيخ بالملتقى الذي يعد فرصة مهمة لسيدات الأعمال بالشارقة لتبادل الفرص الاستثمارية مع نظيراتهن الأوروبيات والانطلاق بمشاريع ريادية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال إلى جانب فتح قنوات تواصل مع المجتمعات النسائية الاقتصادية الأوروبية واكتشاف آفاق جديدة من العمل المشترك.. مشيرة إلى أن مجلس سيدات أعمال الشارقة يستهدف السيدات من مختلف الفئات العمرية والجنسيات وملتزم بتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة وإرشادهن خلال رحلتهن الريادية ومساعدتهن على تحقيق طموحاتهن المهنية والنجاح على المستوى العالمي إلى جانب تعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهن وبلدانهن وذلك تماشيا مع رؤية المجلس الرامية إلى الارتقاء بمكانة إمارة الشارقة كحاضنة عالمية لريادة الأعمال.

وشارك في الجلسات الحوارية التي انعقدت ضمن فعاليات الملتقى كل من محمد هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس مجموعة محمد هلال وعدنان النوراني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمكتب ومجموعة شركات الشيخ صقر بن محمد القاسمي والدكتورة نيروز بدر الرئيس التنفيذي لشركة Envision Partnership ولالو صامويل رئيس مجلس إدارة مجموعة كينجستون القابضة وسلامة الشامسي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال في غرفة الشارقة ولوردز أوزيبيو الرئيس التنفيذي لشركة The First International Business وصوفي سميث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nabta Health.

وناقشت الجلسات الحوارية عددا من المحاور أهمها التخطيط للنظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في إمارة الشارقة ومسؤولية تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واستعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال إلى جانب استضافة عدد من رائدات الأعمال الإماراتيات والأوروبيات اللاتي استعرضن قصص نجاحهن والتحديات التي واجهتهن وكيف تغلبن عليها.

كما شهد الملتقى تنظيم ورش عمل إرشادية حول كيفية بناء علاقات مهنية فاعلة وأحدث الممارسات في التواصل السريع مع العملاء وكيفية تقديم العروض للمستثمرين.