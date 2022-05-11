مركز بحوث المواد المتقدمة يستعرض مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد في أبوظبي

تنظم مجموعة التصنيع بمركز بحوث المواد المتقدمة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي - ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.. في 19 مايو الحالي ندوة تحت عنوان " طباعة ثلاثية الأبعاد للمستقبل " تستعرض خلالها مجموعة من الرؤى حول التكنولوجيا الرائدة التي تدفع وتسرع عجلة الثورة الصناعية الرابعة.

وستقام الندوة في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، لتصبح أول ندوة حضورية ينظمها فريق التصنيع بالإضافة ضمن المعهد وستكون مفتوحة للجمهور عبر التسجيل المجاني.

وستجمع الندوة خبراء عالميين لتناقش أحدث التطورات الرائدة في مجال التصنيع وتطبيقاتها الحالية والمستقبلية كما سيكتسب الحضور رؤى قيّمة حول التكنولوجيا المتطورة والحلول الرائدة التي تقود قطاع الصناعة حاليا وتوفر الندوة منصة مثالية للتواصل، وستنشئ مركزا للخبراء المتخصصين في مجال التصنيع داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت الدكتورة نسمة أبو الخير، قائدة مجموعة التصنيع بمركز بحوث المواد المتقدمة " تعيد تكنولوجيا التصنيع تشكيل ملامح مستقبل قطاع التصنيع وتمكننا من اغتنام فرص جديدة في مختلف المجالات، بما يشمل قطاعات الطيران والفضاء، وقطاع تصنيع السيارات، والمجالات الطبية والحيوية، من بين قطاعات عديدة أخرى وإلى جانب الرؤى حول المشهد العام للتصنيع اليوم، ستوفر الندوة منظورًا داخليًا حول أنشطة مختبر التصنيع الذي أُنشئ مؤخرًا، مع التركيز على عمليات التصنيع المعدنية الرائدة ضمنه".

وستغطي الندوة عددًا كبيرًا من المجالات الناشئة الأهم في هذا القطاع، حيث ستتضمن 10 جلسات رئيسية يقدمها قادة فكر وخبراء عالميون مشهورون في مجال التصنيع وستلقي الكلمة الافتتاحية الدكتورة نسمة أبو الخير، التي صنفتها جامعة ستانفورد مؤخرًا ضمن "أفضل 2% من العلماء في 2021 من حيث الاقتباسات خلال عام واحد"، للعام الثاني على التوالي.

وسيقدم البروفيسور ريتشارد هيغ، مدير مركز التصنيع لدى جامعة نوتنغهام، محاضرة بعنوان "ما بعد البنية - تمكين منتجات القرن الحادي والعشرين عبر الترسيب ثلاثي الأبعاد للمواد الوظيفية". بينما يتصدر الدكتور مانياليبو ج. ماثيوز، رئيس قسم علوم المواد لدى مختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، جلسة خاصة حول "تطوير عمليات التصنيع بالإضافة للمعادن".

وسيتحدث البروفيسور معتز عطا الله، مدير مختبر المواد المتقدمة والمعالجة لدى جامعة برمنغهام، حول التصنيع بالإضافة للمواد المعدنية الوظيفية.

وستقدم ماريا أنجيلا لومباردي، البروفيسورة لدى جامعة البوليتكنيك في تورينو في إيطاليا، رؤى أساسية حول التصنيع لدى الجامعة في الماضي والحاضر والمستقبل وستتناول الدكتورة ماريا تيريزا بيريز برادو، كبيرة العلماء ورئيسة قسم علم المعادن المستدامة لدى معهد مدريد للدراسات المتقدمة، موضوع التصميم الهيكلي المجهري عبر التصنيع بالإضافة.