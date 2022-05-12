ريال مدريد ضد ليفربول... تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ليفربول وريال مدريد
ليفربول وريال مدريد
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يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووصل ريال مدريد إلي نهائي كأس دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطي عقبة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما تأهل ليفربول الإنجليزي بعدما تخطي عقبة نظيره فياريال الإسباني.
يُقام لقاء الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، نهاية شهر مايو الجاري، وتحديدًا يوم السبت الموافق 28 مايو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.
ومن المنتظر أن يقام اللقاء النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس" بـ سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس، وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 2006.
 

ليفربول ريال مدريد القاهره مانشستر سيتي مكة المكرمة
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