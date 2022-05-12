اسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مايو 2022

بعد تراجعها 11 قرشا خلال تعاملات الامس

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 مايو 2022، بعد ان شهدت تراجعات خلال تعاملات الامس بقيمة بلغت 11 قرشا في المتوسط.

اسعار الدولار اليوم الخميس 12مايو بالبنوك:

سجلت اسعار الدولار في البنوك المصري كالات

الأهلي المصري: 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.35 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.35 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و18.42 جنيه للبيع بتراجع 11 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.50 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

اسعار “الدولار” تخسر 11 قرشا خلال تعاملات الأمس:

وكانت اسعار الدولا قد تعرضت لخسائر قوية خلال تعاملات الامس بلغت قيمتها 11 قرشا في المتوسط بعظم البنوك المصرية، وأظهرت

بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.38 جنيه مقابل الدولار اليوم بارتفاع طفيف عن مستوى 18.43 الذي سجله أمس الثلاثاء، وهي اعلي مستويات في 3 شهور.

اسعار الدولار عالميا:

ارتفع الدولار بقوة من أدنى مستوياته يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن من غير المرجح أن يدفع التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تعديل مساره النشط في تشديد السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، إلى 103.37 قبل صدور البيانات، غير أنه قفز بعد نشرها مباشرة ليسجل أعلى مستوى في الجلسة 104.13، بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما الذي بلغ 104.19 يوم الاثنين.

غير أن التعاملات شهدت تقلبا، حيث تراجعت العملة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة وجرى تداولها في أحدث تعاملات منخفضة 0.279 بالمئة إلى 103.640. وزاد اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.0551 دولار.

وزاد الين 0.08 بالمئة إلى 130.33 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات مرتفعا 0.28 إلى 1.2357 دولار.

وتراجع سعر العملة المشفرة بتكوين 4.35 بالمئة إلى 29651.09 دولار بعد انخفاضها دون 30 ألفا يوم الثلاثاء لأول مرة منذ يوليو تموز من العام الماضي.