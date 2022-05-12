اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مايو 2022

استقرت اسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية، وسط تعرضها لتذبذبات سعرية على مدار تعاملات الأمس، بعد أن شهدت هبوط حاد على اثر تراجع سعر الاوقية عالميا.

اسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022:

سجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1185 جنيه لجرام عيار 21، و جرام عيار 24 1350 جنيه، وجرام عيار 18 بلغ نحو 1110 جنيه.

اسعار الذهب في التعاملات الامس الاربعاء:

وكات اسعار الذهب قد تعرضت لتذبذبات سعرية قوية خلال تعاملات الامس الاربعاء، حيث ارتفاع السعر في التعاملات الصباحية بقيمة 15 جنيه ثم خسر 5 جنيه في التعاملات المسائية.

البنك المركزي يرفع احتياطي الذهب:

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، أشار إلى شراء البنك المركزي المصري 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف التقرير: "ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54 بالمئة ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات المصرية، التي تعد الأعلى بين دول المنطقة".

ووفقا لتقرير المركز، فإن "تصنيف مجلس الذهب العالمي يضم أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره من المناجم.

ارتفاع صادرات مصر من الذهب:



أظهرت بيانات صادرة من المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات القطاع من الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 76% خلال الربع الأول من 2022 على أساس سنوي.



وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 قيمة 515 مليون دولار بما يعادل 8.4 مليار جنيه مقارنة 293 مليون دولار بما يعادل 4.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022.

الإمارات في صدارة الدولة المستقبلة للذهب المصري:

وتمثلت أهم الدول المستقبلة للصادرات الحلي والأحجار الكريمة المصرية، الإمارات في المرتبة الأولى، حيث استحوذت على قيمة 339 مليون دولار من إجمالي حجم الصادرات بارتفاع نسبته 209% عن نفس الفترة من العام الماضي، تلتها كندا بقيمة 173 مليون دولار بارتفاع 88% على أساس سنوي، ثم تركيا بقيمة 1.9 مليون دولار بزيادة 93% على أساس سنوي.