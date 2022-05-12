اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم الخميس 12 مايو 2022
سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية استقرار، وسط ضخ الحكومة كميات كبيرة منها للحفاظ على استقرار الاسعار.
أسعار الخضروات اليوم الخميس 12 مايو 2022:
ووفقا لموقع سوق العبور الجملة فقد جاءت اسعار الخضروات كالاتي:
الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 2 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12 مايو:
ووفقا لموقع سوق العبور الجملة فقد جاءت اسعار الفاكهة كالاتي:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.
الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.
الكنتالوب بين 2 و3.5 جنيه.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخوخ البلدي العريشي بين 5 جنيهات و13 جنيها،.
البطيخ (4 - 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.
المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة:
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقد ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32%، ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 11.9%، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 3.6%.
وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.6%.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.
و سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.