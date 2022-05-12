اسعار الدواجن والبيض في الاسواق المصرية اليوم الخميس 2022

الاقتصاد
اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض اليوم
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سجلت اسعار الدواجن في مصر استقرار اليوم الخميس 12 مايو 2022.

وقال الدكتور سيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية إن سعر كيلو الفراخ البيضاء   تراوح بين 30 و31 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 45 إلى 47 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 45 إلى 50 جنيها.

وأضاف، أن وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 4 إلى 5 جنيهات، أما يتراوح سعر البانية بين 80 إلى 100 جنيهًا.

وبحسب " عبد العزيز" فقد بلغ  سعر البيض الأبيض 52 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 56 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 60 جنيهًا والبيض البلدي بين 65 إلى 75 جنيهًا للكرتونة.

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