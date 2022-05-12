الدقهلية الثانية بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

بـ331 مشروعًا

ثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الجهود المتواصلة للصندوق في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت علي المركز الثاني بين المحافظات بعدد مشروعات 331 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 4 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار إليها شملت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك تعاون وتنسيق تام مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لأبناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم، بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالي الحالي في الفترة 1/7/2021 وحتى الآن فى تمويل 2337 مشروعًا صغير ومتناهى الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4،5 ملايين جنيه، وفرت المشروعات خلالها فرص عمل مباشرة في المجالات المختلفة مشيرا أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض وتشمل قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين وقروض متوسطة الأجل تسدد خلال أربع سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة موضحًا أن الصندوق أدخل أسلوب جديد في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال إقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات المصرية.

ومن جانبها أوضحت المحاسب نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.