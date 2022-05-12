اسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

حققت اسعار الحديد في مصر استقرار اليوم الخميس 12 مايو 2022 بعد تراجعات قوية اعلنت عنها المصانع، وبد تطبيقها بداية من الشهر الجاري.

وأعلنت مصانع الحديد العاملة في مصر، أنه بداية من شهر مايو سوف يتم خفض سعر الطن تسليم ارض المصنع بقيمة تتراوح بين 800 إلى 900 جنيه، بعد ان كانت رفع سعر الطن منذ منتصف فبراير بقيمة 5 الالاف جنيه.

أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022:

سجل سعر حديد عز نحو 19170 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي نحو 19120 جنيها.

سجل حديد المصريين نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

وسجل سعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

حديد عز يوضح اسباب انخفاض اسعار الحديد:

وعللت شركة حديد عز سبب انخفاض اسعار حديد التسيح في مصر، إلى تراجع حاد خلال يومي العمل الماضيين لأسعار الخردة بـ64.23 دولار للطن، كما استمر الانخفاض في خام الحديد بقيمة 33 دولار للطن، كذلك انخفض سعر حديد التسليح شبه المصنع (المربعات-البيليت) تصدير روسيا الاتحادية بنحو 60 دولار في الـ8 أيام عمل الأخيرة، ويستمر انخفاض المربعات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة وصعوبة تصريف الإنتاج.

و تراقب الشركة عن كثب كافة المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية التي من شأنها التأثير على سعر حديد التسليح، ويتضمن ذلك عناصر التكلفة، أسعار البيع عالميًا، حجم المخزون، معدلات الاستهلاك القائمة والمتوقعة وغير ذلك، مضيفة أنها تعمل على المحافظة على التوازن بين استقرار الأسعار وديناميكية التسعير.

ونوهت الشركة، إلى أن انخفاض مستوى مخزون حديد التسليح، وكذلك باقي الخامات الرئيسية في سلسلة الإمداد، وهو الأمر الذي يمكن الشركة من التعامل الفوري مع هذه المستجدات.

انتعاشة صادرات الاسمنت والحديد والمصري:

أظهرت تقارير صادرة من المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات كلا من الحديد والأسمنت خلال الربع الأول من 2022 على أساس سنوي.



وبلغت صادرات قطاع مواد البناء من حديد صب صلب نحو 343 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 335 مليون دولار.

وأوضح المجلس ان السعودية احتلت صدارة الدول المستقبلة للحديد المصري خلال ذات الفترة بقيمة بلغت 65 مليون دولار، تلتها اسبانيا ثم إيطاليا وكندا.



وعلى صعيد صادرات القطاع من الإسمنت فقد قفزة 139% خلال الربع الأول من 2022 على أساس سنوي لتسجل 161 مليون دولار مقارنة 68 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وجاءت دولة غانا في صدارة قائمة الدول المستقبلة للصادرات الأسمنت المصري بحجم واردات بلغ 30.2 مليون دولار، تلتها الكاميرون وساحل العاج والسودان ليبيا.