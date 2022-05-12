استقرا أسعار الاسمنت في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022، وسط توقعا بنخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة بعد اعلان مصنع العريش للاسمنت خفض سعر الطن 100 جنيه.

اسعار الاسمنت في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1260 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1270 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1265 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1275 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1280 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.

شعبة الأسمنت الأسعار مستقرة عند 1280 جنيه للطن:

كشفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن وجود استقرار ملحوظ لسوق الاسمنت في مصر مع اتجاه الأسعار إلى الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل.

وقال المهندس أحمد كُريّم رئيس الشعبة، بأن أسعار الاسمنت شهدت تراجعًا ملحوظًا في الشهرين الماضيين حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 1100 و1200 جنيها و1200 إلي 1280 جنيها للمستهلك شامل النقل حسب المنطقة والنوع والتعبئة.

وأوضح أن السوق تشهد في الفترة الأخيرة توافر كبير للكميات المطروحة للبيع مع التزام مصنعي الأسمنت بإنتاج كامل حصتهم المحددة للتأكد من استقرار السوق ومنع أي فرصة للتلاعب بالأسعار أو استغلالها، وذلك برغم الصعوبات التي واجهت المصنعين منذ بداية تبعات الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى الضوابط البنكية الجديدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقالت الشعبة في بيان لها:« تؤكد شعبة الاسمنت المصرية علي كافة العملاء والشركات والمستهلكين حرصها علي دعم السوق وحركة البناء والتشييد وادراكها التام لأهمية دورها في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية ».

اسعار الاسمنت في طريقها للتراجع:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت في السوق المصري في طريقها للانخفاض خلال الشهور المقبلة، بعد إعلان مصنع اسمنت العريش إنخفاض سعر الطن 100 جنيه.



واضاف الزيني، " أن خطوة مصنع العريش ستدفع العديد من منتجي الاسمنت في مصر لانخفاض الأسعار خاصة في ظل ما يعانيه سوق العقارات من ركود بعد ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية."



وأعلنت شركة اسمنت العريش خفض الاسعار بداية من يوم الأحد الماضي؛ ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 1150 جنية، بدلا من 1250 جنيه تسليم أرض المصنع.



وتعرضت اسعار الاسمنت في السوق المحلي منذ شهر مارس زيادات متتالية ارجعتها المصانع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.،



وكانت اخر تلك الزيادات بداية الشهر الجاري بقيمة 50 جنيه للطن، حتي وصل سعر الطن في المتوسط إلى مستويات تسليم ارض المصنع مابين ١٣٠٠ جنيه إلى ١٣٥٠ جنيه، وللمستهلك بسعر يتراوح بين ١٦٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه.