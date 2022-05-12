تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

ننشر لكم في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2022، حيث يبحث طلاب الصف الأول الثانوي عن جدول الامتحانات لتأدية امتحانات الفضل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

وعن موعد امتحانات الصف الأول الثانوي، تبدأ يوم السبت المقبل 14 مايو 2022 وتنتهي يوم الأربعاء بمادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

أما جدول امتحانات الصف الأول الثانوي فإليكم التفاصيل التالية:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.. السبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..الإثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..الأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..السبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..الاثنين 23 مايو الرياضيات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..الأربعاء 25 مايو الأحياء.



وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب يؤدون الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيًا أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة تتولى تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وإعلان النتيجة.