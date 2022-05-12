اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في القاهرة

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حالة الطقس في القاهرة اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة اليوم تشهد طقسا حارا في النهار ويكون معتدل ليلا وتسجل العظمى بها 31 درجة أما الصغرى فتسجل 20 درجة.

حالة الطقس في الصعيد

وعن حالة الطقس في لصعيد يشهد الشمال طقس حار والجنوب يكون شديد الحرارة، وتسجل العظمى في سوهاج 37 درجة بينما تسجل الصغرى جوالي 22 درجة، أما في قنا تصل العظمى بها لـ 39 درجة والصغرى 23 درجة، كما تسجل أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

حالة الطقس في السواحل الشمالية

يشهد طقس السواحل الشمالية اعتدالا اليوم الخميس الموافق 12-5-2022، ويكون الطقس مئل للبرودة في فترت الليل.

شبورة ورياح اليوم الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.



درجات الحرارة في الإسكندرية ومطروح

وعن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 26 والصغرى 18 درجة، أما مطروح فتصل العظمى لـ 22 درجة بينما الصغرى تسجل 17 درجة.