بعد أن فقد 11 قرشا

عاجل.. الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

الاقتصاد
اسعار الدولار تواصل
اسعار الدولار تواصل الارتفاع
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سجل الجنيه المصري صباح يوم الخميس أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.

وكانت اسعار صرف الدولار قد تعرضت لخسائر قوية بلغت قيمتها 11 قرشا خلال تعاملات الامس الاربعاء؛ ليسجل في المتوسط 18.40 جنيه للبيع و18.34 جنيه للشراء.

وأظهرت بيانات رفينيتيف صباح اليوم أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل  الدولار الامريكي  بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل نيسان عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

كانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس آذار بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.

 

أسباب انخفاض سعر الدولار في مصر تراجع أسعار الدولار اليوم
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