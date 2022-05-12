مستريح أسوان.. تفاصيل استشهاد فردي شرطة خلال مطاردة بـ "إدفو"

تصدر مستريح أسوان اليوم الخميس الموافق الـ12 من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليه.

مستريح أسوان

واعتلى مستريح أسوان اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم القبض عليه بمنطقة "السباعية" بإدفو، ولا سيما بعد استشهاد اللواءين منتصر عبدالنعيم، مفتش الأمن العام، مسؤول التحريات على مستوى وزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجندين آخرين.

استشهاد لواءين وضبط مستريح أسوان

واستشهد اللواءين رفقة مجندين آخرين كانا بصحبتهما، في حادث سير إثر انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها خلال عودته من مأمورية مطاردة مستريح أسوان بعدما صدرت أوامر بضبطه.

التحقيق مع مستريح أسوان

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين وأمرت باستكمال التحقيقات في أسباب الحادث الذي تم عقب عودتهم من مأمورية ضبط مستريح أسوان المقيم بمنطقة السباعية.

التهم الموجهة إلى مستريح أسوان

وتلقى مدير أمن أسوان بلاغا بحصول شخص يدعى "م. ا" والمعروف إعلاميا بـ مستريح أسوان بجمع مبالغ طائلة من المواطنيين بدعوة توظيفها، والاتجار بالمواشي لتحقيق عائد وربح جراء، إلا أنه خالف وعوده.

القبض على مستريح أسوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مستريح أسوان خلال كمين أمني تم إعداده له وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم بالتهم المنسوبة إليه.