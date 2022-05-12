تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس الموافق 12 مايو وحتى الاثنين 16 مايو 2022.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28



درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26