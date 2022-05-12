دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار فيديو لها مع ابنة الفنان محمد رمضان، وتقوم باحتضانها.

وفي أول لقاء بين دينا الشربيني وابنة محمد رمضان ظهرت علاقة المحبة والود بينهما، وظلت دينا تداعب الابنة الصغرى.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو لابنته وهي تحتضن الفنانة دينا الشربيني، حيث امتاز اللقاء الأول بينهما بالحميمية الشديدة.

وشارك محمد رمضان فيديو عفوي لابنته "كنز "عبر موقع الصور والفيديوهت الشهير “انستجرام” وهي تحتضن دينا الشربيني، وظهر في الفيديو عاطفة دينا الكبيرة تجاه ابنته وظهر ايضا حبها الشديد للأطفال.

وشارك محمد رمضان جمهوره الفيديو ووضع أغنيته الشهيرة “يا حبيبي”، وأرفقه بتعليق: “ابنتي مع شقيقتي دينا الشربيني”.

وانهالت التعليقات من المتابعين، حيث عبروا عن حبهم الشديد للفيديو، الذي أظهر عاطفة دينا الشربيني تجاه الأطفال وعفويتها وتواضعها.

ومن ضمن النجوم الذين علقوا على فيديو دينا الشربيني وابنه محمد رمضان الفنانة اللبنانية مايا دياب، قائلة: “قلبي”،

وظهرت دينا الشربيني في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم في رمضان 2022، حيث نفت ما تردد حول وجود خلافات بينها وبين محمد رمضان في كواليس مسلسل “المشوار”.

وقالت دينا الشربيني “مفيش الكلام ده خالص”، مضيفة: “ محمد رمضان يتمتع بأخلاق عالية وهو شخص رائع، والجميع يحبه”.

وتحدثت دينا الشربيني عن محمد رمضان قائلة إنها رأت بنفسها تواضعه في الأماكن التي كان يوجد بها وإن كان في الشارع أثناء التصوير.

ولم يكن مسلسل المشوار أول عمل يجمع دينا الشربيني ومحمد رمضان ولكن تعاونا معا في فيلم جواب اعتقال من قبل.