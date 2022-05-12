مسحة طبية لبعثة الأهلي في الجزائر

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم داخل فندق الإقامة بالجزائر؛ استعدادا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف.
ويؤدي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم؛ استعدادًا للمباراة ويحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسات مكثفة مع جهازه المعاون في اطار التحضير للمواجهة.
وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو، وركز الجهاز الفني خلاله على تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
وقرر الجهاز الفني للأهلي، تغيير ملعب التدريب بسبب الإضاءة، ويعاين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اليوم أحد الملاعب البديلة.
ويشارك بيتسو موسيماني للأهلي، مع كابتن الفريق غدا في المؤتمر الصحفي  الذي يعقد صباح غد الجمعة في ملعب 5 يوليو؛ للحديث عن الأمور الفنية الخاصة باللقاء والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
ويُعقَد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة غدًا بأحد الفنادق بحضور مندوبين عن الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم.
ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الترتيبات الإدارية للمباراة والزي الخاص بالفريقين، وموعد وصولهما إلى ملعب 5 يوليو الذي تقام عليه المباراة. 
ويواصل الأهلي استعداده لمواجهة  فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو في إياب الدور نصف الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى النهائي بعد الفوز برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.
 

كرة القدم المدير الفني القاهره لقاء النادى الاهلى
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