دينا الشربيني تتصدر "تريند" جوجل بسبب ابنة محمد رمضان

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دينا الشربيني
دينا الشربيني
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دينا الشربيني، اعتاد الفنان محمد رمضان على مشاركة يومياته صحبة أبنائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يعتبر واحدا من أكثر الفنانين متابعة على تلك المنصات.

 

دينا الشربيني

 

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، الموافق الـ12 من مايو 2022، بعد ظهورها مع ابنة محمد رمضان.

 

فيديو دينا الشربيني

 

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد يجمع ابنته بالنجمة دينا الشربيني عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

دينا الشربيني وابنة محمد رمضان

 

وأظهر الفيديو عناقا كبيرا بين دينا الشربيني وابنة محمد رمضان على أغنية الأخير "حبيبي يا حبيبي" معلقا عليها: "بنتي مع أختي".

 

إطلالة دينا الشربيني

 

وظهرت دينا الشربيني بملابس صيفية أنيقة لتنهال التعليقات على منشور محمد رمضان الذي أظهر ابنته خلاله.

 

مسلسل دينا الشربيني ومحمد رمضان 

 

وشارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "المشوار" والذي شاركت فيه دينا الشربيني وعدد من ألمع نجوم الفن.

 

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