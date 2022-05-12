سعر الدولار اليوم الخميس 12-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الخميس، الموافق الـ29 من مايو 2022، وسط تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم تراجعًا ملحوظًا بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة العاملة بالدولة.

وترصد "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الخميس في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

18.32جنيه للشراء.

18.38جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

18.32جنيه للشراء.

و 18.38جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.33جنيه للشراء.

و 18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

18.35جنيه للشراء.

و 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.32جنيه للشراء.

و18.41 جنيه للبيع.