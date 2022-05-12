سعر الدولار اليوم الخميس 12-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر

منوعات
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الخميس، الموافق الـ29 من مايو 2022، وسط تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري.

 

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم تراجعًا ملحوظًا بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة العاملة بالدولة.

 

وترصد "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الخميس في السطور التالية:

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

 

 18.32جنيه للشراء. 

18.38جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

 

 18.32جنيه للشراء. 

و 18.38جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

  18.33جنيه للشراء.

و 18.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

 

 18.35جنيه للشراء. 

و 18.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

 

 18.32جنيه للشراء. 

و18.41 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الخميس سعر الدولار اليوم الخميس سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار البنك الاهلي سعر الدولار بنك مصر
Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة القرن.. خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم منبوذ ريال مدريد

رغم اعتراض تشافي.. برشلونة يوافق على بيع الدينامو

عاجل.. باريس سان جيرمان يحصل على توقيع بديل كيليان مبابي

حسم مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة المقبلة بالدوري المصري

تشافي يستقر على بديل جوردي البا من الدوري الانجليزي

«الصحة» تحتفل باليوم العالمي للتمريض بمشاركة جميع الجهات المعنية

الصراع يشتعل بين صلاح وسون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2022