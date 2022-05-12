تعد أسعار الأسماك من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، حيث أنه من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة وعلى رأسها الأوميجا 3.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار الأسماك اليوم الخميس 12-5-2022 في الأسواق المحلية بالسطور التالية:

أسعار السمك اليوم الخميس

بلغت أسعار الأسماك البلطي 40 جنيها وتصل 44 جنيها.

وتتراوح أسعار الأسماك الجمبري الصغير بين 90 جنيها و190 جنيها.

وتراوحت أسعار الأسماك البوري بين 100 و110 جنيهات.

وسجلت أسعار الأسماك الكابوريا الـ24 جنيها وتصل لـ44 جنيها.

وتراوحت أسعار الأسماك السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و180 جنيها.

وبلغت أسعار الأسماك الفيليه البلطي الـ30 جنيها وتصل لـ130 جنيها.

وتراوحت أسعار الأسماك المكرونة السويسي سعرا بين 84 و88 جنيهًا.