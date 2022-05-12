توصيات المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا للعلوم التطبيقي بجامعة بنها

أوصى المشاركون فعاليات المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية والذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بالعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وأهمية إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأودية التكنولوجيا داخل الجامعات للاستثمار في مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر اوصى أيضا بالعمل إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن رفع كفاءة تسويق مخرجات البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية، وإدراج أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة ضمن الخطط البحثية للجامعات، وكذلك توجيه البحوث في مجال ثورة المعلومات الإلكترونية وتحديات الثورة الصناعية الخامسة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بدراسة التنوع البيولوجي بمصر والحفاظ عليها وتنميتها في المحميات الطبيعية والتوسع في إنشاء محميات أخرى للحفاظ على الكائنات الحية وإجراء البحوث التطبيقية المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع من جانب، والتي تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية من جانب آخر لتحقيق رؤية مصر 2030، وايضا تبني الجامعات لبرامج دعم وبناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا فيما يتعلق بالبحث العلمي والنشر الدولي.

وأشار الجيزاوي إلى أن المؤتمر أوصى بإنشاء برامج أكاديمية جديدة بمشاركة المؤسسات الصناعية وكذلك إنشاء تحالفات بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الداخل والخارج لتنفيذ المشاريع البحثية مع ضرورة إعداد كوادر متميزة لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تعزيز برامج الدراسات العليا.

واختتم المؤتمر توصياته بالعمل على دعم المجلات العلمية التي تصدر عن الجامعات المصرية التي يتم فيها نشر الإنتاج الفكري من الأبحاث العلمية، وإنشاء مراكز بكليات الجامعة تضم نخبة من ذوي الخبرة بالنشر الدولي لعمل ورش العمل ودورات تدريبية للباحثين تنصب على تحسين جودة الأبحاث.

من جانبه قال الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه 400 مشارك من طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين حيث تم استعراض أكثر من 80 بحثا علميا فى محاور المؤتمر داخل الجلسات العلمية خلال فعاليات المؤتمر.